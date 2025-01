Italfutsal, che spettacolo. Via ai match con il Portogallo

Al Pala Kobilica ieri sera è andata in scena la prima delle due amichevoli che la nazionale italiana femminile di calcio a cinque ha in programma nell’impianto pratese contro il Portogallo in preparazione alle qualificazioni per i Mondiali. Stasera si replicherà con la seconda partita, che avrà inizio sempre alle ore 20. Le azzurre allenate da Francesca Salvatore sfidano una delle migliori squadre a livello europeo che si ritroveranno di fronte anche nell’Elite round delle qualificazioni al Mondiale del prossimo novembre: a marzo, infatti, al Pala Roma di Montesilvano, ci sarà proprio il Portogallo, oltre a Svezia e Ungheria, sul cammino che separa l’Italfutsal dalla rassegna iridata in programma nelle Filippine. "Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa – ha detto il CT Salvatore -, il Portogallo è l’avversario ideale per capire a che punto siamo in vista dell’Elite round".

Massimiliano Martini