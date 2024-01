Iscrizione ai nidi. Le domande dall’8 gennaio

Dal giorno 8 al 28 gennaio sarà possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi dell’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/2025 per i bambini nati tra il 1-1-2022 e il 31-8-2023. Fino al 28 aprile è sempre possibile presentare domanda fuori termine per essere ammessi al servizio nel caso fossero rimasti posti disponibili. Le domande si possono presentare online (tutte le informazioni nella pagina dedicata sul sito del Comune), ma è previsto anche un servizio di facilitazione allo sportello disponibile solo previo appuntamento telefonando al numero: 0574 1835060. Necessario presentarsi muniti del documento di identità del richiedente.