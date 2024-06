Ipovedente vota da sola, la rabbia del figlio al seggio

Prato, 10 giugno 2024 – «Hanno costretto mia madre ipovedente a votare da sola, nonostante abbia una certificazione 104 comma 3 che attesta la gravità della sua situazione. Parlerò di quello che è successo anche con il mio avvocato".

E’ arrabbiato Rodolfo D. quando racconta al telefono quanto è successo ieri mattina ad un seggio elettorale allestito alle Fermi di via Gherardi.

"Mia madre ha 88 anni e soffre da tre di una maculopatia molto grave, è ipovedente e non deambula bene – racconta il figlio – Quando siamo entrati nel seggio ho fatto presente questa situazione chiedendo di poterla accompagnare dentro la cabina per votare, come era successo già nel 2022 in occasione delle politiche in un altro seggio. Il presidente mi ha fatto presente che serviva una certificazione ed io ho prodotto la 104, così lui ha chiamato in Comune per capire cosa fare".

Mezz’ora d’attesa, racconta Rodolfo, senza arrivare ad una soluzione positiva: "Non mi hanno fatto entrare nonostante avessi mostrato i documenti della 104 e nonostante mia madre abbia detto che ero suo figlio. In sostanza mancava un documento che mi riconoscesse come accompagnatore, così la mamma ha dovuto votare da sola con tutti i problemi che ha".

La rabbia di Rodolfo nasce anche dal fatto che nel seggio dove votava prima sua madre, alle Meucci, non ci sono mai stati problemi. Poi il cambio di residenza, il cambio di seggio e lo spiacevole episodio di ieri mattina.

«Proprio non capisco – dice ancora il figlio della donna – Anch’io sono andato a votare, sempre alle Meucci, e al seggio erano pronti a farmi entrare in cabina con la mamma come era successo nel 2022 per le politiche. Poi si sono accorti che lei non figurava più fra gli elettori in quella sezione per il cambio di residenza, così siamo andati alle Fermi ed è stato davvero brutto. Mi consulterò con il mio avvocato".

