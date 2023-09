"Incontri a Prato: Settembre di Incontri Conviviali"

Settembre di incontri conviviali per il Rotary Prato, che è presieduto da Leonardo Farsetti e per il Rotary Filippi Lippi con la presidenza di Marco Giusti.

Al Rotary Prato, Marco Romagnoli, ricercatore economico già sindaco di Prato, ha presentato il suo libro sullo sviluppo economico e l’immigrazione; giovedì 28 settembre è in calendario un incontro con Lorenzo Pubblici, docente universitario su un tema come "La guerra e la pace in Tolstòj".

Al Rotary Lippi l’ex calciatore Oscar Damiani e il giornalista Auro Bulbarelli hanno raccontato speranze e difficoltà di chi spera di diventare calciatore o ciclista ai nostri tempi.

Infine, per sabato 30 settembre è in programma visita alla collezione Gori della fattoria di Celle, a Santomato (Pistoia).