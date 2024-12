Incendio in casa a Natale. Ci sono quattro intossicati

Mattina di Natale da paura in un appartamento in via Rossini a Comeana (Carmignano) a causa di un incendio scoppiato, con molta probabilità dal camino. E’ stato un risveglio movimentato quello dei residenti della strada a Comeana che hanno notato il fumo uscire dall’appartamento abitato da una famiglia di quattro persone. I residenti hanno sentito l’odore acre del fumo e si sono subito allarmati. Sono usciti in strada e hanno visto il fumo provenire dall’appartamento così hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Carmignano che ha dato una mano per agevolare le operazioni di soccorso e per chiudere momentaneamente la strada.

I pompieri sono entrati nella casa e hanno trovato i quattro occupanti che non si sentivano bene. Sono stati portati all’esterno ed è stato chiesto l’intervento delle ambulanze del 118. I quattro occupanti della casa, padre, madre e due figli, avevano i segni di una intossicazione. Sono stati portati in ospedale per essere curati. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed eseguito la bonifica all’interno dell’appartamento. La casa è stata dichiarata inagibile a causa del fumo che ha riempito quasi tutti i locali ed ha annerito muri e bruciato arredi. Gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso per capire da dove siano partite le fiamme che hanno distrutto l’appartamento.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che le fiamme siano partite dal camino della casa. L’incendio arriva dopo una lunga serie di episodi, anche tragici, che hanno coinvolto diverse persone intossicate. Dopo la tragedia di San Felice a Ema a Firenze dove una famiglia è stata sterminata dal monossido di carbonio, ieri un’altra tragedia: una donna di 66 anni, originaria di Montemurlo, è morta sempre a causa di una intossicazione mentre si trovava in vacanza in provincia di Udine con il marito e la figlia di 28 anni.