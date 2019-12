Prato, 12 dicembre 2019 - Di strada questa volta ne hanno dovuta fare davvero poca per raggiungere l'incendio: infatti i vigili del fuoco hanno dovuto percorrere pochi metri per raggiungere Alia, in via Paronese.

A bruciare, nel piazzale dell'azienda ambientale, erano dei rifiuti che si trovavano sul piazzale interno. La richiesta di intervento è arrivata alle 20,26; i vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l'incendio e avviato la bonifica e messa in sicurezza dell’ intera area interessata. Le fiamme hanno coinvolto in parte cumuli di rifiuti tessili. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

