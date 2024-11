In Lazzerini la storia d’Italia nel cinema

L’Italia nel cinema, il cinema in Italia: è il titolo del ciclo di incontri condotto dal critico e giornalista de La Nazione Federico Berti che torna martedì alle 16 in Lazzerini. Un’iniziativa dedicata alla settima arte, con cui la Lazzerini continua ad animare la rassegna Un Autunno da sfogliare e che si terrà ogni martedì alle 16, fino al 3 dicembre. Cinque appuntamenti per rileggere alcune fasi della storia d’Italia attraverso i grandi capolavori del cinema italiano. Dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, i grandi registi hanno raccontato il nostro paese, la storia, gli usi e i costumi: la seconda guerra mondiale, gli anni Cinquanta, il boom economico, gli anni del terrorismo, fino all’insostenibile leggerezza dell’essere degli anni Ottanta. Il cinema ha sempre dato un contributo importante per analizzare e rileggere la storia degli ultimi decenni, grazie a mostri sacri come Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Nanni Moretti e tanti altri (nella foto: Anna Magnani in Roma città aperta di Rossellini). Gli incontri sono aperti a tutti e fanno parte del progetto Biblioteen della Lazzerini e quindi dedicati principalmente a studenti. La partecipazione all’incontro sarà riconosciuta come Pcto/Orientamento per le scuole che abbiano già sottoscritto la convenzione. Ingresso libero e gratuito, prenotazione obbligatoria solo per le scuole all’indirizzo mail: [email protected]