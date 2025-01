In Curva contestato Commini. Il mister attacca: "Così non va"

"Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento della squadra. Qualche giocatore non ha dato quello che poteva: bisogna che si guardino in faccia, perché prendono tanti soldi e li prendono tutti. E a chi è entrato dopo dico che se si vuole pretendere più spazio, c’è da dimostrare in queste partite di meritarlo". Spende parole dure contro i suoi calciatori mister Marco Mariotti al termine della sfida contro il Sasso Marconi. Il tecnico biancazzurro è arrabbiato e non fa nulla per nasconderlo.

"Complimenti al Sasso Marconi, che ha schierato cinque under. Dei nostri, batto le mani a Robi, Conson, Fantoni e Gariti. Dovevamo scendere in campo - afferma Mariotti - con la voglia di schiacciare l’avversario e invece non è andata così. Se sarò ancora sulla panchina del Prato nella prossima stagione, magari ci sarà meno tecnica, ma la garra non mancherà. Il mercato? E’ ancora aperto.... per cui se qualcuno è scontento può andare via (D’Amato al Tuttocuoio, nda). Chi arriva deve dimostrare di essere da Prato. Qualche altra quota? Vediamo".

In Curva contestazione ormai tradizionale al presidente Stefano Commini.

Francesco Bocchini