Impianti sportivi ancora senza certezze

L’amministrazione ha fatto sapere ieri che il termine ultimo per il completamento di tutti e quattro i cantieri resta quello del prossimo 16 dicembre: entro quella data, gli interventi in corso sugli impianti sportivi cittadini di Maliseti, Viaccia, Iolo e viale Galilei interessanti dal maxi-intervento da 2.400.000 euro dovranno essersi conclusi. E almeno tre delle opere in questione sono a quanto pare ad un passo dalla conclusione, anche se in un caso i lavori sono fermi dalla scorsa estate e il rischio di andare oltre la scadenza prefissata è concreto. Ecco, ma qual è lo stato d’avanzamento delle operazioni? Il primo ad essere concluso, in linea teorica, dovrebbe essere l’operazione che riguarda il campo di Maliseti e che prevedeva la sostituzione totale del manto in erba sintetica del sussidiario. La buona notizia, stando a quanto comunicato dall’amministrazione, è che ormai manca solo l’installazione delle porte e delle panchine per terminare l’opera. Ma la situazione attuale permane da circa due settimane: sulla carta, si tratterebbe in ogni caso di un lavoro da ultimare in breve tempo. Poi c’è Viaccia, che versa in una situazione non troppo dissimile: l’impianto di illuminazione è stato sostanzialmente completato e lo stesso può dirsi del sintetico. A mancare è l’installazione della cisterna per la raccolta dell’acqua. In questo caso mancherebbero teoricamente pochi giorni di lavoro, ma non sono state comunicate tempistiche più dettagliate. La situazione che desta maggior attenzione riguarda forse Iolo, dove l’intervento consiste nell’installazione di quattro torri faro. I lavori sono praticamente fermi dallo scorso luglio. E gli operai non si vedono. In chiusura, c’è il Montano di viale Galilei, l’impianto utilizzato dai Cavalieri Union per gli allenamenti nonché l’ultimo del lotto anche in ordine di partenza del cantiere. E proprio per questo, alla prova dei fatti potrebbe essere riconsegnato al club sul finire del prossimo gennaio.

G.F.