Imolese travolge Zenith Prato 5-1: amaranto verso la retrocessione in Serie D

IMOLESE (4-2-3-1): Salgado; Ballanti, Dall’Osso, Brandi, De Chiara; Mattiolo, Vlahovic; Pierfederici, Manes, Garavini; Raffini. A disp. Gasperini, Nistor, Gasperoni, Ale, Melloni, Penida, Manzoni, Cocchi, Maltoni. All.: D’Amore.

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Saccenti, Nistri, Toccafondi; Toci; Cellai, Falteri. A disp. Landini, Casini, Messini, Fiore, Moussaid, Cecchi, Rosi, Mertiri, Longo. All. Settesoldi.

Arbitro: Graziano di Rossano. Marcatori: 3’ Brandi, 11’ Raffini, 20’ Garavini, 34’ Saccenti, 58’ Manes, 76’ Melloni.

Note: 87’ espulso Pupeschi.

Sconfitta amarissima per la Zenith Prato, che incassa una inspiegabile cinquina sul campo di un’Imolese cinica e spietata. Un ko che, salvo esiti positivi del ricorso presentato in merito alla maxi penalizzazione per il ‘caso Tempestini’ fa tramontare definitivamente le speranze di salvezza degli amaranto nel girone D di serie D.

Ma andiamo con ordine. Partenza in salita per i pratesi. In pochi minuti, fra il 3’ e l’11’, l’Imolese passa due volte: prima da calcio d’angolo Brandi, lasciato colpevolmente solo, insacca l’1-0; poi in contropiede Raffini dal limite realizza il 2-0. Dopo la doppia batosta gli amaranto provano a scuotersi: al 18’ Falteri pesca Toccafondi in area piccola, ma il centrocampista ospite viene murato in angolo da un difensore proprio sul più bello. Dalla bandierina ancora Falteri stavolta trova lo stacco imperioso di Cela, ma il suo colpo di testa ben indirizzato si stampa sulla traversa. Due minuti dopo, su un disimpegno errato di Toccafondi, Garavini manda quasi i titoli di coda sulla partita infilando il 3-0 in diagonale. Il sussulto di orgoglio dei pratesi viene affidato a capitan Saccenti, che va rabbiosamente in pressione sul portiere avversario al 34’, inducendolo all’errore e depositando in rete il momentaneo 3-1 che sembra riaprire una timida speranza per la Zenith Prato. Si va comunque al riposo coi pratesi sotto di due reti. Nella ripresa l’Imolese torna a farsi minacciosa e al 58’, al termine di una splendida azione solitaria, Manes trova il pertugio per realizzare il 4-1 e spengere tutti gli ardori degli amaranto. La squadra di Settesoldi ovviamente accusa il colpo e la gara in pratica finisce qui. C’è però tempo per vedere ancora il 5-1 di Melloni, che approfitta al meglio di una bella galoppata sulla fascia di Gasperoni per trovare la gloria personale e calare la cinquina. A tre minuti dal termine, beffa nella beffa, Pupeschi viene espulso in maniera apparentemente inspiegabile dal direttore di gara, per un contatto apparso decisamente veniale con uno degli attaccanti avversari nel prendere posizione su un colpo di testa. E’ l’ultimo brivido di una partita decisamente da dimenticare per la Zenith Prato ,che ora resta appesa soltanto alle decisioni della giustizia sportiva.

Leonardo Montaleni