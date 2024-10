Il weekend dei bambini in biblioteca

Con l’Autunno da sfogliare nuove iniziative per bambini nelle biblioteche. Sabato alle 16 in Lazzerini il nuovo ciclo di incontri dal titolo Storie di musiche, silenzi e rumori, ogni sabato pomeriggio fino al 16 novembre: ogni volta a partire da un libro,bambini dai 7 anni in su potranno sperimentare con Alessia Castellano divertenti giochi musicali che stimoleranno la capacità di immaginare, creare e interagire attraverso il suono e la musica. Protagonisti dell’appuntamento di questo sabato saranno I suoni della pioggia. Prenotazione obbligatoria, modulo online al link: bit.ly/form-storie-dimusiche. Sempre in Lazzerini domenica dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni che saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Leggiamo insieme di… è invece il titolo del ciclo di incontri gratuiti perbambini dai 4 ai 10 anni che fa tappa sabato 2 novembre alle 10.30 nella biblioteca Nord:i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi per vivere insieme tutta la magia del libro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Infine, nelle tre biblioteche decentrate (Nord, Ovest e Casale) è sempre possibile partecipare a Biblioteca con delitto: si cercano aspiranti detective per risolvere un caso misterioso scritto per l’occasione da Luca Martinelli.