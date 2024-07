Il tessile si racconta. Sviluppo e innovazione. Esperti a confronto sulle sfide del futuro

QN Distretti, la serie di incontri dedicati all’analisi delle sfide e delle opportunità dei territori e dei distretti italiani, fa tappa oggi a Prato con il convegno dal titolo "Tessile: distretto senza confini tra tradizione e futuro", che si tiene dalle 17 in poi al Museo del Tessuto. Un evento sold out - si potrà seguire in diretta streaming al link quotidiano.net/distretti/tessile - che dimostra come Qn Distretti sappia essere vicino alle esigenze dei territori, sappia ascoltarli e offra l’occasione importante di confronto e approfondimento di tematiche cruciali per il futuro del distretto tessile più grande d’Europa, combinando tradizione e innovazione per affrontare le sfide del mercato globale. Così, il distretto tessile pratese si racconta e lo fa insieme ai suoi protagonisti. Luigi Caroppo, vicedirettore di QN La Nazione, incontrerà istituzioni, imprenditori ed esperti del settore che condivideranno insights strategici, best practice e soluzioni per promuovere la crescita e la resilienza del comparto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Luiss School of Government e il Museo del Tessuto, con il sostegno del Main Partner BPER Banca.

Il convegno prende il via alle 17 con la registrazione dei partecipanti. Alle 17.30, il vicedirettore Caroppo darà il benvenuto e lascerà la parola a Leonardo Biagiotti, responsabile della redazione di Prato de La Nazione, che introdurrà l’evento. Poi, Filippo Guarini, direttore del Museo del Tessuto, saluterà i presenti, seguito dai saluti della neo sindaca Ilaria Bugetti, Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Museo del Tessuto e vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, e Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro e anche in rappresentanza di Confartigianato Imprese Prato.

Alle 18, Claudia Bugno, Senior Fellow della Luiss School of Government, offrirà uno scenario sul distretto tessile, delineando le prospettive future e le potenziali opportunità per il settore. Successivamente, avrà inizio il primo panel, moderato da Caroppo, dal titolo "Formazione e innovazione nel settore moda e lusso: percorsi formativi innovativi". Interverranno Antonella Vitiello, direttore generale della MITA Academy, e Alessandro Canovai, direttore dell’Area business ambiente di Alia Multiutility. I loro interventi metteranno in luce l’importanza della formazione avanzata e delle tecnologie innovative nel mantenere la competitività del distretto.

Alle 18.30, il secondo panel, anch’esso moderato da Caroppo, sarà dedicato a "Sinergie per un futuro sostenibile: innovazione e collaborazione nel settore tessile". Serafino Cavallini responsabile territoriale corporate Centro Ovest di BPER Banca, Gabriele Innocenti del Gruppo produttori di filati CTN e direttore filati Omega, Francesco Marini responsabile sostenibilità sezione Moda Ctn e responsabile sviluppo prodotto e innovazione Marini Industrie, Leonardo Raffaelli Co-Owner del Lanificio Fratelli Balli, e Marco Ranaldo presidente di Pratofutura e titolare Pointex, condivideranno le loro visioni su come la sostenibilità e la collaborazione possano guidare il settore verso un futuro più prospero. Alla fine tutti i partecipanti saranno invitati a un cocktail di networking nella corte interna del Museo.