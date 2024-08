Il ricordo di Matteoli: "Dolore immenso"

L’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio con il presidente e le sindache di Vaiano e Vernio piange la morte di Dario Matteoli, il 27enne scomparso nella giornata di mercoledì in seguito ad un terribile incidente in auto. Il ragazzo si è schiantato contro un albero. Da pochi mesi era stato assunto come esperto in scienze e tecnologie dei sistemi forestali proprio dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio. "Era un giovane di grande competenza, appassionato del suo lavoro e della cura dell’ambiente - il ricordo - Tutti insieme si stringono alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore".