Il Pnrr porta in dote 3 milioni di euro. Partono i cantieri per due nuovi asili

Neppure il gran caldo di questi giorni ferma i lavori dei cantieri Pnrr, destinati a cambiare il volto di Montemurlo con nuovi servizi e infrastrutture per i cittadini. Tranne una breve pausa per il Ferragosto in via Venezia a Oste proseguono a ritmo serrato i lavori per il nuovo asilo nido. Sono già state gettate le fondamenta e l’intervento prosegue come da crono programma.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 350 mila euro attraverso i fondi Pnrr nell’ambito della Misura 4 - Istruzione e Ricerca. Il nuovo asilo nido sorgerà nello spazio annesso alla scuola dell’infanzia ’Giorgetti’ di via Venezia a Oste ed è costruito secondo le innovative tecniche della bioarchitettura. La struttura accoglierà in spazi più adeguati il nido comunale ’Piccino Picciò’ di via Toti. Il progetto del nuovo nido è cofinanziato per 81 mila euro con risorse comunali. La nuova struttura è stata pensata per attuare sul territorio la prima esperienza di progetto educativo ’0-6’ anni, garantendo ai bambini una continuità educativa dai primi mesi di vita fino all’inizio della scuola primaria. I bambini potranno quindi frequentare nido e materna nella stessa struttura.

Anche alla scuola dell’infanzia ’Deledda’ si lavora per concludere il prima possibile l’intervento di miglioramento sismico che ha ottenuto un finanziamento di 320mila euro sui fondi regionali finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico. Infine, è stato approvato il progetto esecutivo della nuova scuola dell’infanzia a Morecci, finanziato con 1 milione e 989 mila euro di fondi Pnrr. Il cantiere per la realizzazione della nuova scuola è in partenza.

"Si tratta di interventi molto importanti per promuovere attività a carattere sociale, per migliorare la dotazione di infrastrutture e servizi sul territorio - spiega l’assessore al Pnrr Alberto Vignoli – Ammontano a 15 milioni di euro i progetti finanziati con fondi Pnrr a Montemurlo che prenderanno il via entro quest’anno".

Intanto, con l’occasione della pausa estiva, il Comune provvederà ad una nuova imbiancatura delle scuole colpite dall’alluvione dello scorso novembre. In particolare saranno ritinteggiate le aule della scuola dell’infanzia ’Ilaria Alpi’ di Oste, riaperta a tempo di record subito dopo le vacanze natalizie, il nido Tatabadà e il Libro Parlante alla biblioteca.

Si.Bi.