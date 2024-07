Il museo Mumat esce all’aperto con i laboratori

"MuMat Outdoor" è la rassegna, con laboratori e visite guidate, che si terrà tra il Parco dell’Albereta e gli antichi macchinari tessili a partire da sabato, promossa dal Comune di Vernio con la Fondazione Cdse e il Museo delle Macchine Tessili e dedicata sia ai ragazzi di età compresa tra 5 e 10 anni che agli adulti che andranno alla scoperta di erbe tintorie lungo il Bisenzio.

L’idea alla base di "MuMat Outdoor" coniuga passeggiate e laboratori sul filo tessile che lega il fiume e agli antichi macchinari conservati al museo di Vernio. Il progetto, curato dal Cdse, offre due appuntamenti. Il primo è fissato per il prossimo sabato 3 agosto alle 9.30 e ha come titolo "Cenciaioli per un giorno". Si tratta di una passeggiata lungofiume con colazione su plaid (forniti dalla Proloco di Montepiano) al fresco dell’Albereta in collaborazione con il bar Sport di Vernio. Segue il laboratorio tessile creativo (per bambini dai 5 ai 10 anni) a cura dell’artista Francesca Bernini.

Sabato 7 settembre alle 17.30, invece, sarà la volta del secondo appuntamento. La passeggiata lungofiume servirà anche alla raccolta di erbe tintorie. Seguirà l’Ecolab di stampa botanica su tessuti naturali per adulti a cura dell’artista e modellista Antonella Ragno. Per concludere aperitivo sul plaid al fresco dell’Albereta in collaborazione con il bar Italia.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito www.vistvalbisenzio.it. Per informazioni 0574 931065/931264 oppure [email protected] (dal lunedì al venerdì ore 9-13).