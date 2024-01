Il meteo rovina l’avvio dei saldi: "Bene solo il primo giorno. Ma la voglia di comprare c’è"

Ci ha pensato la pioggia a frenare per il momento la corsa alle occasioni nel primo weekend di saldi invernali, partiti in tutta Toscana il 5 gennaio. Il maltempo l’ha fatta da padrone specialmente sabato, rovinando di fatto l’Epifania dei commercianti pratesi, che con la festività nel mezzo pregustavano ottimi affari. Invece, ecco che il centro storico è apparso piuttosto desolato nella giornata di sabato, quando è saltata – per via dell’allerta arancione – l’iniziativa della Befana dei pompieri. Più o meno sulla stessa falsariga la giornata di domenica mentre meglio era andata quella di venerdì, quando i saldi sono iniziati ufficialmente.

"Purtroppo il brutto tempo ci ha messo i bastoni fra le ruote sabato, quando invece il giorno prima, specie il pomeriggio, avevamo lavorato piuttosto bene – la testimonianza di Marta Castellano, titolare del negozio d’abbigliamento La Bottega degli Artigiani di via Muzzi – Avevamo cominciato con fiducia e quindi questo stop non ci voleva, ma restiamo comunque ottimisti per le prossime settimane".

Si era approcciato con positività a questi saldi invernali anche Devis Cuboni. "I segnali di avvicinamento erano confortanti, visto che il Natale era andato piuttosto bene. E infatti – sottolinea il titolare dell’omonimo negozio d’abbigliamento ubicato in Piazza del Duomo – nel primo giorno di saldi ho registrato buoni numeri. C’era attesa soprattutto per l’Epifania: con l’iniziativa della Befana, sicuramente sarebbero accorse in centro tante persone. Davvero un peccato che la pioggia abbia guastato i piani".

Insomma, è stato il maltempo a gettare qualche nuvola anche sull’avvio della stagione degli sconti invernali. La musica non cambia ascoltando le parole di Giulia Rafanelli di Gallery 56. "E’ stato un imprevisto che ci ha tarpato le ali. Mi sembra comunque ci sia voglia di comprare in generale – osserva – vedendo anche quello che è accaduto al centro commerciale I Gigli, preso letteralmente d’assalto. Adesso – spiega la titolare del negozio d’abbigliamento di Piazza del Duomo – confidiamo nell’arrivo del bel tempo per cominciare davvero a vedere un buon giro di clienti".

E’ ovviamente quello che si augura anche Massimo Librizzi, commerciante di via Magnolfi. "Purtroppo questi saldi non sono partiti con il piede giusto – ammette il titolare di Missis T – E’ un peccato, perché storicamente i primi giorni di saldi sono sempre quelli più importanti. Incrociamo le dita per il tempo, che fortunatamente dovrebbe tornare a essere buono". Ricordiamo che il periodo dei saldi invernali in Toscana durerà fino al 5 marzo.

Francesco Bocchini