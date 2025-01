"Il futuro, è Mediceo" per FdI. Il primo congresso sul territorio

Primo congresso comunale per Fratelli d’Italia dei Comuni medicei. Il congresso, intitolato "Il futuro, è Mediceo" inizierà alle 16.30, nel salone del ristorante Il Falcone, in piazza XX Settembre e interverranno l’onorevole Chiara La Porta, l’europarlamentare Francesco Torselli, il presidente provinciale di FdI Matteo Mazzanti, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri ed esponenti del Coordinamento provinciale.

Gli obiettivi del congresso, oltre alla distribuzione delle cariche a livello comunale, sono quelli di tracciare le linee guida in vista della presentazione delle candidature e dei programmi per le elezioni regionali, fare il punto della situazione sul tesseramento. Inoltre, verrà illustrato il lavoro portato avanti dal partito in Parlamento, in particolare, in relazione all’impegno messo in campo per il reperimento di fondi ministeriali destinati al territorio mediceeo, ad esempio per l’alluvione e per altre finalità fra cui il contributo per il restauro della chiesa di San Michele.