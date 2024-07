Il Comune cerca un operatore. Bando aperto

Il Comune di Vaiano (nella foto la sindaca Vivarelli) ha indetto un bando di concorso per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di "operatore tecnico specializzato". Il bando scade il 24 luglio (alle 12) e la domanda deve essere presentata tramite il portale www.inpa.gov.it. Sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di I grado ( scuola media inferiore), unitamente al possesso di almeno uno dei seguenti titoli di servizio e/o professionali: attestato di specializzazione professionale e di qualifica affine con esame finale rilasciato da Istituti Professionali di Stato o legalmente riconosciuti, conseguito in materie connesse alle mansioni richieste; oppure attestato di specifica esperienza professionale acquisita presso Enti pubblici o Aziende pubbliche svolta per almeno un anno oppure specifica esperienza professionale acquisita presso Aziende private con espletamento per almeno un anno, di mansioni analoghe a quelle proprie del profilo professionale del posto messo a concorso, documentata con dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi di legge dal titolare dell’azienda e risultante da un rapporto formale di prestazione d’opera.