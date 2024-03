Il "campus" di Pasqua al museo. E stasera la legalità in concerto

Weekend di Pasqua ad Artimino. Dal 29 marzo al 2 aprile sarà il lungo ponte pasquale e dalle 9,30 alle 12,30 ci sarà una doppia proposta al museo archeologico di piazza San Carlo dal titolo "Natale con i tuoi...Pasqua insieme a noi". Si tratta di due giorni di laboratori, giochi ed escursioni tra archeologia, tradizioni e natura. Il programma prevede per venerdì 29 marzo i giochi e passatempi dall’antichità ai giorni nostri e il costo sarà 5 euro a bambino, più 2 euro d’ingresso al museo.

Poi martedì 2 aprile giornata per tutta la famiglia con "Suggestioni etrusche", una visita alla necropoli di Prato Rosello con attività di disegno dal vero in perfetto stile "Grand Tour".

Il costo è 5 euro a bambino ed è adatta dai 7 anni in poi. Prenotazioni: 055.8718124.

Tra gli appuntamenti di oggi ricordiamo la musica per celebrare la legalità nella Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: stasera alle 21, il circolo del Galli a Carmignano ospiterà un concerto dell’Orchestra delle Colline Medicee e sarà dedicato al musicista Giovan Battista Cutolo, detto Giogiò, ucciso a 24 anni, il 31 agosto scorso a Napoli. Per il suo omicidio nei giorni scorsi è stato condannato l’autore diciassettenne a 20 anni di carcere. Prenotazione dei posti per il concerto della legalità: 055 8712468.