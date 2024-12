Il cammino della speranza anche da Poggio e Carmignano

Il Giubileo della speranza si aprirà anche per la diocesi di Pistoia (di cui fanno parte le Chiese di Poggio a Caiano e Carmignano) domani pomeriggio. L’appuntamento è fissato per le 17,30 in San Bartolomeo, da cui partirà un simbolico pellegrinaggio dei parroci e dei fedeli di tutte le parrocchie verso la Cattedrale.

"Il Giubileo della Speranza – spiega il vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli nella lettera inviata alle parrocchie - farà convergere su Roma, alla tomba degli apostoli, una moltitudine di pellegrini e sarà vissuto attraverso un segno particolare che è il pellegrinaggio: pellegrinaggio certamente a Roma per chi lo vorrà ma per noi anche pellegrinaggio alla Cattedrale che è luogo giubilare diocesano, unitamente al santuario della Madonna dell’umiltà a Pistoia e a quello della Madonna delle grazie in Valdibrana. In questi pellegrinaggi o visite, come nelle opere di carità materiale o spirituale che si compiranno, si può ottenere per tutto l’anno l’indulgenza plenaria applicabile anche ai defunti, sempre alle consuete necessarie condizioni".

La Diocesi non organizzerà un pellegrinaggio diocesano a Roma ma si aggregherà a quello regionale previsto per il sabato 11 ottobre. Le prenotazioni sono già aperte. Ogni parrocchia, vicariato o gruppo diocesano potrà organizzarsi autonomamente e verranno organizzati durante l’anno vari pellegrinaggi a Roma.

M.S.Q.