Il bilancio di previsione: "Un milione per il sociale"

Quasi un milione di euro per i servizi sociali. Il bilancio del Comune di Carmignano del 2025 è all’insegna di una forte attenzione al sociale e alle fasce di maggior disagio, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani, alla cultura e alla valorizzazione del ricco patrimonio artistico e paesaggistico. La manovra di previsione è stata approvato dal Consiglio comunale prima delle feste di Natale.

"Prevediamo di spendere - spiega il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti - per il capitolo dei servizi sociali 965.000 euro che corrisponde grosso modo al 10% del nostro bilancio. Destineremo la bella somma di 830.000 euro, tramite la Società della Salute, per interventi a favore delle famiglie, 45.000 euro per sostenere gli affitti e garantire il diritto alla casa, 76.000 euro per attività a favore della parte più anziana della popolazione".

Notevole anche la spesa per la scuola ripartita fra i servizi (mensa e trasporto), azioni educative verso l’infanzia e l’adolescenza. Per i servizi Carmignano prevede di spendere nel 2025 632.000 euro per la mensa e 182.000 euro per il trasporto; per le attività educative altri 130.500 euro.

"Il nostro impegno verso i giovani – prosegue il sindaco – si manifesta non soltanto verso la scuola ma anche per il peso che in bilancio ha la spesa nei confronti dello sport: per il 2025 si confermano i contributi (46.000 euro) alle associazioni sportive e si stanziano 114.200 euro per la manutenzione degli impianti sportivi". Altre voci del bilancio sono rivolte alla parte più giovane di Carmignano: in tutto altri 53.200 euro per diverse attività fra contributi e gestione di servizi. Al settore della cultura sono destinati 333.000 euro con cifre di riguardo per la biblioteca comunale e la sua attività (102.000 euro), per i musei e beni artistici (94.500 euro) e per eventi del Comune e il sostegno a manifestazioni del tessuto associativo (95.000 euro).

Per il sostegno alle attività turistiche sono impegnati 42.000 euro. "Il bilancio di previsione – conclude Prestanti – va letto in relazione anche alle procedure avviate a inizio 2024 per il Piano strutturale, i cui fondamenti sono, mi preme ribadirlo, consumo zero di suolo e incentivi agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana. Mi piace evidenziare ulteriormente come nel nostro bilancio si legga la volontà di non lasciare nessuno indietro".

M. Serena Quercioli