"Il 2024: l'Anno della Street Art per Valorizzare il Patrimonio Industriale" L'amministrazione comunale ha prorogato al 2024 il bando sulla "Street art" per valorizzare il patrimonio industriale con l'arte e l'espressione artistica. Un progetto per rendere la città più bella e colorata, in grado di trasmettere emozioni e lanciare messaggi importanti.