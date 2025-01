I "simboli" del paese. La chiesa di San Biagio e il teatro La Baracca

La frazione di Casale conta circa 2000 anime. Pochi gli extracomunitari tra i residenti, la maggior parte di origine cinese. La chiesa di San Biagio, la parrocchia del paese, ha una struttura medievale, risalente all’anno poco dopo il mille come testimonia un muro scoperto e restaurato negli anni 70, ma molto trasformata nel Settecento e Ottocento.

A Casale è presente inoltre il teatro La Baracca che nasce nel 1993-1994 dalla ristrutturazione di una vecchia costruzione di legno utilizzata dai contadini come deposito di attrezzi, e che la gente del posto indicava appunto come "la baracca". Negli anni l’edificio, che per la sua struttura è chiamato anche ‘casa-teatro’, è stato interamente restaurato e messo a norma. Dal 2003 al 2012 il teatro La Baracca ha fatto parte della rete territoriale toscana di "Sipario Aperto. Circuito regionale dei piccoli teatri", ospitando diverse compagnie provenienti da tutta Italia.

Al momento il teatro in via Virginia Frosini, è la sede dell’omonima compagnia che vi organizza la propria stagione teatrale – sotto la direzione artistica di Maila Ermini (nella foto) – con spettacoli di vario genere, spesso a tema politico e civile, portando sulla scena temi e storie ‘scomode’ della città e non solo.