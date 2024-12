I libri delle feste. In Lazzerini c’è aria di Natale

Dicembre è tempo di strenne e sorprese. E alla Biblioteca Lazzerini le sorprese non finiscono mai: per tutto il periodo natalizio nella hall d’ingresso tante le proposte per il prestito per tutti coloro alla ricerca dell’atmosfera natalizia. Ci si può lasciar deliziare dai consigli proposti con l’esposizione Dolce come una fiaba con tante letture perfette per l’inverno: come le fiabe nordiche di Iperborea con tutto il loro fascino, tra miti e leggende, e tantissimi libri di ricette per festeggiare a tavola il Natale e preparare vere delizie sotto l’albero, divertendosi tra dolci e piatti delle feste, torte, biscotti, conserve e marmellate. E a proposito di ‘fai da te’, sbirciando sullo scaffale di Hobbistica è possibile trovare tante idee per creare addobbi e decorazioni natalizie da realizzare con le proprie mani. E tra un regalo e una fetta di panettone,cosa c’è di meglio che mettersi comodi sul divano con il plaid e schiacciare play” Così con l’esposizione dal titolo We wish you a serial Christmas la Lazzerini propone in prestito le migliori serie TV per le maratone delle feste: da Breaking Bad a Mare fuori, da Il Trono di spade a Gomorra, da House of cards a True detective. E il tutto con l’invito ad addobbare l’albero di Natale della biblioteca: nella hall il pubblico troverà infatti una cesta con tanti bigliettini di auguri e per ciascun materiale che viene preso in prestito è possibile scrivere un augurio e appenderlo all’albero.

Con il Calendalibro, il calendario dell’Avvento a km 0, ogni giorno bambine, bambini e famiglie troveranno un libro da scartare con una storia di Natale. Sarà possibile prenderla in prestito o metterla sotto l’albero per aiutare le bibliotecarie a vestire la Sala a festa. Per i piccoli tornano le storie sotto l’albero per augurare a tutti Buone Feste! con lo spettacolo Le magnifiche renne di Babbo Natale in programma in Sala conferenze domenica 15 dicembre alle 16 e Spengiamo la luce, arriva la Befana! con letture animate su questo personaggio così amato in programma sabato 4 gennaio alle 16. Prenotazione obbligatoria: bit.ly/form-buonefeste