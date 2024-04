I capolavori di Ozu al cinema Terminale. C’è Albanese all’Eden

Questa sera al cinema Terminale inizia una nuova rassegna a cura del Mabuse Cineclub, dal titolo "Perfect Days. Cinque capolavori restaurati di Yasujiro Ozu". Sul grande schermo dalle 21.15 Viaggio a Tokyo, il film di Yasujirô Ozu con So Yamamura, Chishû Ryû, Chieko Higashiyama, Kuniko Miyake, considerato da molti critici il suo capolavoro di Ozu, girato nel 1953. Racconta la storia di Shukichi e Tomi, che ormai vicini ai settant’anni, decidono di affrontare un lungo viaggio per Tokyo per visitare i propri figli prima che sia troppo tardi. Una storia semplice che diviene una parabola senza tempo sulle stagioni della vita e sulla generosità. L’Eden propone il nuovo film di Riccardo Milani "Un mondo a parte" con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (alle 16, 18.15 e 21), "May december" con Natalie Portman e Julianne Moore ( 16, 18.15 e 21) e la nuova regia di Sofia Coppola che racconta la vita della vedova di Elvis Presely, "Priscilla" (alle 16, 18.15 e 21). Il cinema Pecci oggi è chiuso, domani ha in cartellone alle 17 la versione restaurata di "Quarto potere" di e con Orson Welles, in versione originale con sottotitoli; alle 19.15 "Totem. Il mio sole in italiano", alle 21.15 "Another end" in versione originale.