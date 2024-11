Gli amaranto col sorriso: "Avanti così"

Morale ritrovato in vista del super derby. Ma in casa Zenith Prato si cerca di rimanere con i piedi per terra e di non caricare troppo di aspettative la prossima partita. "Ci volevano questi tre punti ottenuti contro il Tuttocuoio, anche se hanno fatto poco per la nostra classifica. Ci consentono di rimanere nel gruppo delle squadre che lottano per evitare i play out. In caso di sconfitta ci saremmo staccati e sarebbe stata una stagione ancor più in salita – commenta il vice presidente bluamaranto, Enrico Cammelli, guardando il tabellone del girone -. Ho visto una grande prestazione di squadra, importante per ritrovare fiducia e morale dopo le quattro sconfitte consecutive che pesavano anche in termini di classifica. Adesso ci aspettano due derby consecutivi, contro Prato e Pistoiese. Pensiamo alla partita di domenica senza metterci sopra un carico emotivo eccessivo. Prevedo che ci sia tanto interesse in città per questo match, che arriva inaspettatamente con le due squadre a pari punti in graduatoria, elemento che renderà ancora più intensa la partita". In effetti con il successo ottenuto contro il Tuttocuoio la Zenith Prato ha di nuovo raggiunto i biancazzurri in classifica generale a quota 11 punti, tenendo il passo di United Riccione, San Marino (entrambe a 11 punti) e Progresso (a quota 13), e staccando il fanalino di coda Sammaurese, ferma a quota 4 punti. Nella bagarre è ricaduto anche il Fiorenzuola, sconfitto proprio dal Progresso. Insomma il successo è stato determinante per non perdere il treno che guarda o ai play out o alla salvezza diretta. "E’ un campionato difficile ed equilibrato, nel quale dobbiamo pensare partita dopo partita e limitare gli errori. Alcune squadre in testa, Ravenna e Forlì in particolare, probabilmente faranno un campionato a sé. Le altre possono vincere e perdere contro chiunque. La squadra contro i biancazzurri deve fare la sua partita, senza farsi condizionare dall’ambiente, dal tifo o da altri fattori esterni. Per noi conta far punti". E intanto si dà la caccia a una punta ’strutturata’.

L.M.