Giulia Mazzoni, show in piazza Duomo

Sarà la pianista Giulia Mazzoni la protagonista della serata del 1° settembre di "Prato è Spettacolo" (dalle 21). L’artista ed il suo pianoforte dialogheranno con la YAS Symphony Orchestra composta da straordinari professori d’orchestra integrati da interventi musicali elettronici e di percussione.

Il pianoforte sarà sempre protagonista di questo viaggio e non mancheranno all’interno del concerto anche momenti più intimi di piano. Un concerto strumentale ma con un’anima pop e coinvolgente che catturerà grandi e piccini.

"È con grande gioia che torno a suonare nella mia Prato – sottolinea Mazzoni – Il concerto che ho preparato è qualcosa di unico e innovativo, un’esperienza musicale aperta a tutti, grandi e piccini. Il pianoforte sarà al centro e dialogherà con l’orchestra, le immagini e la danza. Un viaggio emozionale unico e immersivo con brani originali tratti dai miei album e altre sorprese che scopriremo insieme. Ringrazio con tutto il cuore Settembre Prato è Spettacolo, Fonderia Cultart, Killbiz per questo invito davvero speciale. Non vedo l’ora di salire sul palco della splendida piazza Duomo e divertirci insieme". Biglietti in vendita su Ticketone