Gispi Tigers, la prima dell’anno contro Arezzo

L’attesa è finita: sarà importante cercare di partire con il piede giusto, per evitare di trovarsi a dover rincorrere. Lo sanno bene i Gispi Tigers, che domenica prossima alle 14:30 debutteranno nel girone-promozione del campionato di Serie C 2024/25 di rugby contro il Vasari Arezzo, a Coiano.

Le ultime sconfitte maturate nell’ultima parte dello scorso anno proprio contro gli aretini e contro Firenze si sono rivelate ininfluenti ai fini del percorso, in quanto la qualificazione per il raggruppamento che mette in palio un posto per la prossima Serie B era stata già conquistata in precedenza con largo anticipo ed a suon di vittorie e di prestazioni convincenti. Ma vincere, si sa, aiuta a vincere ed è anche per questo che sarà fondamentale mettersi alle spalle le ultime battute d’arresto.

Poco più di una settimana fa il gruppo ha sostenuto un allenamento congiunto con i Cavalieri Union, con l’obiettivo comune di ritrovare il ritmo-partita. Anche perché il calendario appare impegnativo sin da subito: il 26 gennaio prossimo Doni e compagni giocheranno in trasferta contro Livorno, per poi ricevere Firenze il 16 febbraio dopo qualche settimana di pausa. Nuova trasferta nella provincia livornese fissata per il 2 marzo, quando a Cecina prenderà il via Tirreno – Gispi Tigers.