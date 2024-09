Paura in via Garibaldi: giovane accoltellato, caccia all’aggressore

Prato, 5 settembre 2024 – L’ora dell’aperitivo in cerca di svago da una giornata di lavoro funestata da un accoltellamento in pieno centro. L’episodio si è consumato nella serata di martedì, poco dopo le 20, nella centralissima via Garibaldi, affollata dagli spettatori che si stavano avviando verso piazza Duomo, dove sarebbe andato in scena uno dei concerti del cartellone di settembre. E proprio in mezzo alla gente, per strada nei pressi dell’intersezione con via Pugliesi, un 28enne italiano è stato raggiunto da una coltellata.

A ferirlo sarebbe stato uno straniero, come ha avuto modo di riferire ai carabinieri intervenuti successivamente sul posto.

E’ stato lo stesso giovane sanguinante a chiedere aiuto ai passanti, numerosi a quell’ora proprio per l’happy hour e per gli appuntamenti della serata del Settembre pratese, e ai clienti del bar di fianco a Il Garibaldi Milleventi. Nel parapiglia generale, gli astanti si sono avvicinati a quel ragazzo ferito a terra. Tra i primi a prestare soccorso al 28enne è stato il gestore del locale che affaccia su via Garibaldi: il barista, che era impegnato a preparare cocktail, si è lanciato fuori dal locale per aiutare il ferito. Ha preso il grembiule con cui ha iniziato a tamponargli la ferita. Intanto è stato dato l’allarme sia alla centrale operativa del 118 che alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Pubblica Assistenza, inviata dal 118 e i carabinieri. I militari, che stanno portando avanti le indagini sul violento episodio, hanno sentito i testimoni per cercare di tracciare l’identikit dell’aggressore. Quest’ultimo si è dato alla fuga non appena ha colpito il 28enne.

Non è escluso che i due si conoscessero. Un’eventualità che è al vaglio dei carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma secondo le prime informazioni le condizioni non sarebbero gravissime.

Un altro fatto, invece, è al vaglio della polizia di Stato. Il secondo episodio è stato registrato ieri mattina intorno alle 5 in via Roma. Un ventenne cinese è stato trovato con il volto tumefatto e segni di violenza sul collo. I soccorsi sanitari sono stati allertati da alcuni giovani orientali che avrebbero trascorso insieme al ventenne la serata in alcuni locali dei dintorni. Il perché il giovane fosse ridotto in quelle condizioni è ancora tutto da chiarirere. Stando a quanto raccontato sul posto, il giovane sarebbe stato vittima di una brutta caduta, anche se non sono da escludere altre piste, tra cui aggressione a scopo di rapina. La polizia sta raccogliendo informazioni utili per ricostruire l’episodio che resta da verificare. In aiuto verranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane è ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.