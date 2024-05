Giornata mondiale dell'asma: il 14 maggio visite gratuite in pediatria al Santo Stefano

Prato, 9 maggio 2024 - In stretta relazione con la Giornata mondiale dell’asma, che si è celebrata il 7 maggio a cura della Società Italiana per le Malattie Respiratore Infantili (Simri) e in collaborazione con SIP, FederAsma e Allergie e AsmaAllergia Bimbi, che ha visto coinvolti tutti i Centri della Regione Toscana che si occupano di malattie respiratorie in età pediatrica, anche il presidio Santo Stefano di Prato ha inteso partecipare a questo evento fornendo un servizio a titolo gratuito a pazienti di età compresa tra 6 e 15 anni, che accedono all’ambulatorio di Pneumologia per la prima volta (prima visita).

L’iniziativa, che si svolgerà martedì 14 maggio, dalle 8 alle ore 14, al Nuovo Ospedale di Prato e che avrà per referente la dottoressa Serena Chiellino, è tesa a sensibilizzare e informare riguardo l’asma bronchiale, una delle patologie croniche più diffuse che, in età pediatrica, si colloca fra le malattie croniche più rilevanti, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali. In Italia circa 2,6 milioni di persone sono affette da asma, 260.000 di questi sono bambini. Lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 50.000 nuovi casi di asma infantile e quest'anno è previsto un numero ancora maggiore. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, l'aumento dei casi è del 50% ogni decennio. Le cause principali, oltre alla predisposizione familiare, sono fattori ambientali, allergeni domestici, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici. Sempre in aumento, l'asma rappresenta un'importante causa di costi sanitari, assenze scolastiche, accessi in Pronto Soccorso, ricoveri, e peggiore qualità di vita. Emerge, quindi, l'urgenza di diffondere una cultura della corretta gestione della patologia: dall'educazione all'aderenza terapeutica all'aggiornamento dei pediatri. Nel nostro paese circa il 10% nella popolazione pediatrica è interessata da questa patologia, con un 2% di bambini e adolescenti asmatici che ne risultano affetti in forma grave. Ogni visita, della durata di circa 30 minuti, costituirà un momento di screening basato su tre fasi: somministrazione di un test anamnestico, esame obiettivo ed esecuzione di una spirometria basale.

Al termine dello screening, il medico valuterà l’eventuale necessità per il paziente di proseguire il follow-up pneumologico presso il Centro. In occasione della visita verrà richiesto alla famiglia del paziente il consenso all’acquisizione di materiale multimediale (foto/video) destinato alla realizzazione di un video finale sul tema che sarà pubblicato sul sito Simri. Durante la giornata saranno inoltre fornite delle brochure informative da distribuire ai pazienti. La prenotazione sarà possibile tramite e-mail indirizzata agli ambulatori pediatrici dell'ospedale Santo Stefano [email protected] fino a esaurimento dei posti disponibili.