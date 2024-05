Rubano 460 camicie e 400 t-shirt, due uomini denunciati a Prato

Prato, 2 maggio 2024 – I carabinieri di Prato hanno denunciato per furto in concorso due uomini, un 42enne di origini napoletane e un 26enne rumeno, entrambi pregiudicati e residenti in Campania.

I due sono stati rintracciati a bordo di un’autovettura noleggiata da un terzo soggetto, al momento estraneo ai fatti, in quanto poco prima si erano responsabili del furto di numerosi capi di abbigliamento a Prato.

Il vestiario, 460 camicie e 400 t-shirt, contenuto in tre confezioni, era stato portato via da due ditte di pronto moda nella zona tra via Trentino Alto Adige e via Val d’Aosta.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i militari hanno potuto indirizzare le indagini nei confronti dei due uomini. In corso accertamenti per individuare altri complici al momento ignoti.

I numerosi capi di abbigliamento sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. A carico dei due indagati la questura di Prato ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Prato.