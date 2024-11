Fogne, i lavori arrivano in centro: "Un investimento da 10 milioni"

I lavori per la nuova rete fognaria di Carmignano si avvicinano al centro storico. Da lunedì 11 novembre partiranno i lotti 4 e 5 di un intervento, realizzato da Publiacqua, e iniziato esattamente un anno fa, del valore complessivo di oltre 9 milioni di euro. I cantieri saranno articolati fra via Carmignanese, dall’incrocio con via La Serra al civico 124, con la posa di 46 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 5 giorni lavorativi con istituzione di senso unico alternato; poi dal civico 124 all’incrocio con via della Cantina con la posa di 276 metri di condotte e lavorazioni che all’incirca impegneranno 30 giorni lavorativi con chiusura strada.

Dall’incrocio con via della Cantina al civico 15 saranno posati altri 200 metri di condotte e lavorazioni che indicativamente impegneranno 15 giorni lavorativi con senso unico alternato e dal civico 15 all’incrocio con via Nella Borchi, con la posa di 857 metri di condotte e lavorazioni che impegneranno 60 giorni lavorativi con chiusura della strada. La chiusura della strada significa che via Carmignanese in quel tratto non sarà percorribile per raggiungere il centro e Santa Cristina a Mezzana e l’alternativa sarà la via Pistoiese.

I saggi su via Carmignanese hanno evidenziato la necessità di posare la nuova condotta quasi al centro della carreggiata in modo da evitare interferenze con gli altri sottoservizi individuati ma anche da evitare vibrazioni sui muri laterali esistenti, di precaria stabilità. E questo comporta che il senso unico alternato non sempre sarà possibile.

Nella prima settimana di lavorazioni, dall’11 novembre, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto di via Carmignanese compreso tra il numero civico 118 ed il bivio con via La Serra.

Prima delle fasi successive in collaborazione con l’amministrazione, Publiacqua comunicherà i provvedimenti di viabilità alternativa concordati con la polizia municipale.

"È un intervento importante, un investimento di quasi 10 milioni di euro, con il quale sarà ristrutturata praticamente la rete fognaria di Carmignano – dice il sindaco Edoardo Prestanti – ed è un’opera fondamentale per la nostra comunità e per la corretta gestione del territorio".

M. Serena Quercioli