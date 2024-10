Festival Seta: lezioni di cinese e viaggio nella street art pratese

Ultimo giorno per Seta, Dialoghi sulla Cina contemporanea. La mattina sarà dedicata al’insegnamento e alla didattica del cinese a cura di Anic (Associazione nazionale insegnanti di cinese) che dalla 10.30 alle 12.30 presenterà un lezione aperta sulla mediazione culturale e sulle sfide dell’insegnamento nella classe di sino discendenti, tema molto importante per la nostra città. Interverranno le docenti Sara Sanna e Chiara Perinot. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16 laboratori sulla lingua e cultura cinese, lettura di fiabe in lingua e caratteri aperti a tutti. Dalle 16.30 alle 18.30 un incontro dal titolo Business con la Cina: innovazione, finanza e digitale a cura di Associna, con Luna Chen, avvocato studio legale Cnc, Junyi Bai, docente di diritto commerciale cinese, Luca Qiu di Value China e Yang Guang, consulente bancario. Interverranno anche il giornalista Giorgio Bernardini e Ilaria Mundula, sinologa del Pin. Alle 17 è in programma un’interessante iniziativa collaterale: un viaggio nella street art pratese a cura di Silvia Iovino, con partenza dal piazzale del Museo del Tessuto. Il centro storico (e non solo) è disseminato di opere di arte contemporanea e di street art di altissimo livello: con questa passeggiata, che si dipana da nord a sud della nostra città, si potrà scoprire quanto l’arte contemporanea sia diffusa nel tessuto urbano (prenotazioni: [email protected] oppure whatsapp 351 3160218).

Gran finale del festival alle 21.30 al Capanno 17 di via Genova con il concerto rock a ingresso libero della band The Sino Hearts, che arriva dalla vibrante scena musicale di Pechino. Con una miscela travolgente di energia grezza e melodie contagiose, accompagnate dal carisma del cantante e chitarrista Zhong Yuxin, è pressoché impossibile assistere a un loro concerto senza scatenarsi. La band è appena rientrata da un lungo tour che ha fatto tappa in Cina, Corea e Giappone, ma anche l’Italia, dove è stata ospite del prestigioso Festival Beat di Salsomaggiore. Hanno all’attivo tre album, il quarto lavoro prodotto e registrato in Italia uscirà nei prossimi mesi. Il festival Seta è alla sua quinta edizione ideato e realizzato da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo Il festival. come sempre è aperto a tutti, non soltanto agli accademici e cultori della materia, ma ad ogni curioso. Per maggiori informazioni pagina Facebook del Festival Seta.