Festa della Liberazione . Ecco tutti gli appuntamenti

Festa della Liberazione fra commemorazioni e musica nei Comuni medicei. Giovedì 25 aprile alle 10 al cimitero di Carmignano ci sarà la deposizione dei fiori al Cippo dei partigiani poi corteo fino a piazza Matteotti accompagnato dalla Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Bacchereto. In piazza alle 10,45 dopo la deposizione della corona di alloro all’epigrafe commemorativa della Liberazione ci saranno vari interventi: quello del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, una riflessione del presidente Anpi (sezione di Carmignano) David Desideri, con accompagnamento musicale. All’iniziativa collaborano tutti i circoli Arci del territorio. A Poggio a Caiano, giovedì 25, alle 10,15 ci sarà il ritrovo di amministratori e rappresentanti di associazioni davanti la scuola "De Amicis" a Poggetto e poi partirà il corteo per arrivare in piazza dei Caduti dove verrà deposta una corona di alloro al monumento. Alle 11,30 cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento in piazza della Riconciliazione "R. Castellani".