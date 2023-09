Festa dei Rioni a Vaiano: Il Frantoio si conferma campione

Il Frantoio è di nuovo salito sulla vetta del podio della Festa dei Rioni, che si è svolta a La Briglia, un appuntamento storico che coinvolge ogni anno centinaia di abitanti, impegnati in giochi sportivi e goliardici, performance teatrali e in prove artistiche e d’ingegno. Organizzato dal Circolo Spola d’Oro, la gara si gioca fra quattro rioni, Fornace, Frantoio, Malaparte e Moro e, come da tradizione, anche questa edizione ha visto il torneo di calcetto (competizione con cui la Festa dei Rioni è nata, negli anni ’80) e la caccia al tesoro, un complicato gioco di logica messo a punto ogni volta dall’ingegno di Fabio Giusti, il motore e ideatore delle prove della Festa. Fra le novità, il Tiro al Bersaglione, gara di destrezza e agilità, e altre tre prove dove la classifica è stata il risultato del giudizio di esperti nei vari campi e assolutamente non "brigliesi", che hanno valutato i lavori di Riciclarte in Briglia, dello Spettacolo dei Rioni e i "giochi a sorpresa", ideati da ogni borgata per mettere alla prova gli altri contendenti. L’opera che ha convinto di più i giudici in Riciclarte, una prova di maestria nel riciclo a fini artistici di materiale di scarto (che quest’anno, per differenziarsi dai lavori della scorsa edizione non dovevano includere materiale tessile), a tema "La Briglia", è stata il ritratto di Beniamino Forti, l’imprenditore che a cavallo fra l’800 e il ‘900 dette vita alla città fabbrica e quindi all’insediamento de La Briglia. Il ritratto è stato realizzato con vetro e plastica e altro materiale di scarto dagli abitanti del rione Frantoio, che si è aggiudicato ottimi punteggi in diverse gare. Il Frantoio si è aggiudicato il podio con 112 punti, in seconda posizione il rione della Fornace, con 76 punti, al terzo posto Malaparte con 68 e al posto il rione Moro, con 64.

Claudia Iozzelli