Eye: 100 studenti pratesi verso l'imprenditoria etica

Prato, 20 ottobre 2023 – Partirà ufficialmente lunedì la 13esima edizione del progetto “EYE” di educazione imprenditoriale etica co-promosso da Artes Lab e Comune di Prato: 100 studenti delle scuole superiori pratesi entrano in contatto diretto col mondo dell’imprenditoria per poi lanciare una propria idea imprenditoriale; la migliore, vincitrice di un contest, verrà accompagnata verso il suo sviluppo. Protagonisti di questa edizione sono gli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori pratesi Cicognini, Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes e del Livi con il Brunelleschi. I giovani partecipanti potranno incontrare e confrontarsi con imprenditori e professionisti del mondo dell’imprenditoria. Al termine del percorso, che è in parallelo rispetto al tradizionale corso di studi scolastico, gli studenti di Eye Prato creeranno una propria idea d’impresa; i migliori progetti saranno presentati dagli stessi ragazzi in un contest a una giuria di esperti, chiamati solo successivamente alle presentazioni a nominare le idee più innovative e concrete. Per loro, la possibilità di essere accompagnate da una rete di esperti fino alla possibilità di avviare una start up. Numerose le novità di questa 13° edizione, come più ore dedicate a attività esperienziali, a incontri pratici con gli imprenditori e anche la prima lezione svolta proprio nel corso dell’inaugurazione del percorso: nella sede di Prisma Lab, la mattina del 23 ottobre gli studenti parteciperanno a un talk su etica e motivazione alla presenza di giovani imprenditori pratesi. Novità di quest’anno anche il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa della Toscana 2024 che gli studenti delle città toscane (Prato, Città Metropolitana di Firenze, Pistoia, Arezzo) in cui si svolge il progetto EYE si contenderanno fino a una finalissima regionale che sarà itinerante nelle città toscane di anno in anno. I team di studenti di Prato si contendono: il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa di Prato 2024 a cui è associata la borsa di studio Vittorio Malerba; il Trofeo EYE Confartigianato Imprese Prato 2024 con la borsa di studio di 1000 euro; le menzioni speciali, una assegnata grazie al voto del pubblico dei social, per il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa della Toscana 2024 a cui è associato un premio di 1000 euro promosso dalla società benefit pratese Coleliwork. EYE Prato è realizzato grazie alla partnership tra Artes Lab APS, Comune di Prato, le scuole superiori pratesi, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato e Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro. Ha anche il sostegno della Fondazione CR Prato. L’avvio di EYE Prato 2023/2024 è inserito nel programma di inaugurazione di Prisma Lab