Ex Gkn, cena solidale al circolo di Cafaggio

E’ questa l’ultima settimana di azionariato popolare, la campagna 100x10.000 lanciata dal Collettivo di fabbrica ex-GKN per la riconversione ecologica della produzione e il Gruppo Solidali pratesi del collettivo di Prato organizza per stasera alla casa del popolo di Cafaggio una cena su prenotazione, il cui ricavato sarà destinato alla sottoscrizione di quote collettive del nuovo progetto di reindustrializzazione dal basso. A seguire alle 21.30 è in programma la proiezione ad ingresso libero - fino ad esaurimento posti - del docufilm "E tu come stai?" di Filippo e Lorenzo Gori, proprio sui primi mesi di mobilitazione e assemblea permanente dei lavoratori. Dura da ormai 1170 giorni la battaglia dei dipendenti dello stabilimento ex-Gkn di Campi Bisenzio per riscattare prospettive di occupazione dignitosa: è la vertenza sindacale più longeva della storia della Repubblica italiana. Fra le decine di operai che non si rassegnano della desertificazione industriale con delocalizzazioni da parte delle multinazionali ci sono anche diverse lavoratrici e lavoratori residenti a Prato, che saranno ospiti della serata per condividere la situazione, in vista dei prossimi appuntamenti. Per la partecipazione alla cena, gli organizzatori raccomandano la prenotazione via mail a di prenotare via mail a [email protected] oppure tramite whatsapp a 3334671628.