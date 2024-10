Esce Aurelia, Ep targato Capanno Dischi

Oggi è una data importante per la scena musicale toscana: la band pratese Mario Mario pubblica su tutte le principali piattaforme digitali il suo primo EP, Aurelia, composto da sei tracce interamente strumentali e registrate in live session. L’EP, che rappresenta il debutto della band, anticipato s settembre dalla pubblicazione del singolo Riotorto, è anche il primo disco pubblicato da Capanno Dischi, la neonata etichetta pratese nata come progetto parallelo del noto locale di musica live Capanno 17. Aurelia, nome che richiama la famosa strada costiera, è un’opera evocativa, dove ogni traccia porta il nome di una località iconica della costa: Riotorto, Calafuria, Follonica, Buca delle Fate, Torre Mozza, e Cala Violina. Attraverso queste composizioni, i Mario Mario trasportano l’ascoltatore in un viaggio sonoro dalle atmosfere estive, combinando elementi di etno-funk con accenti di world music. I Mario Mario sono Ivan Crisci (chitarra elettrica), Alessio Secco Burberi (basso elettrico), Andrea Cian (sassofono e sintetizzatore), Alberto della Pietra (batteria), Fabrizio Ganugi (saz turco, mandolino, percussioni). Con Aurelia, Mario Mario non solo introduce il pubblico al suo universo musicale, ma sancisce anche l’inizio dell’avventura discografica di Capanno Dischi. Tutto made in Prato.