Esami oncologici, ritardi sui referti Le risposte arrivano dopo 40 giorni

L’eccellenza in campo oncologico all’ospedale Santo Stefano di Prato rischia di essere in parte vanificata per un motivo contingente: l’attesa dei referti delle biopsie. In alcuni casi si parla di settimane e in altri anche di quaranta giorni. Troppo per chi deve attendere la risposta di un esame che può segnare il destino del paziente. A lanciare un appello riguardo questo problema che interessa cittadini pratesi e quanti si rivolgono alla struttura ospedaliera di Galciana, che può contare su professionisti riconosciuti a livello internazionale e su strumentazioni di alto livello, è la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori onlus. "Abbiamo raccolto segnalazioni da parte di alcuni pazienti secondo le quali i referti delle biopsie, necessari per proseguire nel tracciare il piano di terapia personalizzato, arrivano con ritardo. La tempestività nelle risposte è importante per avviare le cure su certi pazienti. Sarebbe necessario trovare una modalità per velocizzare le risposte, pur sapendo bene che Prato ormai da anni non può più contare su una sua anatomia patologica, chiusa e trasferita in un’altra struttura aziendale". Così Giovannella Pitigliani Sini, presidente della Fondazione Pitigliani, che si dice preoccupata per una situazione andata a peggiorare soprattutto nel periodo post covid. Difficoltà che...