Esame superato. Valentini sorride: "Ora la salvezza"

"Abbiamo lavorato tanto, insieme con il mister e con tutto lo staff tecnico, sulla mentalità della squadra. I risultati si sono visti. I ragazzi hanno giocato un match importante, con la giusta concentrazione e la giusta determinazione di una squadra che punta alla salvezza. Ed è stata anche una bellissima partita. Avanti così per un girone di ritorno più sereno e continuo rispetto a quello di andata". E’ molto soddisfatto il presidente della Zenith Prato, Carmine Valentini, dopo il pareggio per 0-0 ottenuto dai suoi giocatori contro l’Imolese. "E’ stata una bellissima partita, con occasioni da entrambe le parti. Potevamo portare a casa la vittoria, anche se il pareggio ci sta. Anche l’Imolese ha avuto delle opportunità importanti e si è confermata un’ottima squadra – insiste Valentini -. Con questo atteggiamento sono sicuro che riusciremo a chiudere al meglio questo 2024 e, soprattutto, a fare un girone di ritorno importante, per arrivare alla salvezza senza troppi affanni. Intanto ricarichiamo le pile e prepariamoci per la trasferta di Piacenza, ultima partita di andata. Per noi girare a 16-18 punti sarebbe veramente eccezionale e ho fiducia nella squadra". In effetti quello ottenuto contro la corazzata Imolese è stato un buon pareggio per la compagine allenata da Settesoldi, che forse per la prima volta in maniera convinta ha fatto vedere la giusta ‘fame’ di una squadra che lotta per rimanere in serie D. Nei bassifondi le dirette concorrenti, a parte il fanalino di coda Sammaurese, hanno perso, quindi i pratesi hanno guadagnato un punto su tutte, rimanendo però in zona play out al quartultimo posto, davanti a Sammaurese (9 punti), Fiorenzuola e San Marino (12 punti) e accorciando sul Corticella (16 punti) e sul Piacenza (17 punti). "E’ inutile fare troppe tabelle. Dobbiamo pensare partita dopo partita a far punti e a dare il massimo – commenta pragmatico il vice presidente Enrico Cammelli -. L’atteggiamento visto con l’Imolese è quello giusto. Abbiamo anche lavorato per migliorare la rosa e ora siamo convinti che l’allenatore abbia più di una opzione valida in ogni ruolo, per cambiare all’occorrenza schemi e moduli".