EatPrato alza il sipario. L’eccellenza gastronomica attira i palati più raffinati. E questa sera c’è il bis

Si apre in grande stile la due giorni di "EatPrato. Da chiostro a chiostro". Protagonisti assoluti le degustazioni di vino e di prodotti tipici anche questa sera (dopo il debutto di ieri) nei chiostri di San Domenico, di Sant’Agostino e dello Spirito Santo, uno scrigno contenente pregevoli dipinti tra cui la Presentazione al tempio (1468) di Filippo Lippi, l’Annunciazione (1370 circa) di Jacopo di Cione, e la Madonna col Bambino, Sant’Anna e santi (1530 circa), di Michele Tosini e Ridolfo Ghirlandaio. Quest’anno ha fatto il proprio debutto nella manifestazione anche il ristorante Ravioli di Cristina con un piatto tipico della tradizione enogastronomica cinese.

La manifestazione organizzata da Confesercenti Prato nell’ambito di "Vetrina Toscana" si apre alle 19 fino alle 23. "Una manifestazione intelligente perché unisce le tante cose belle che abbiamo su questo territorio, l’enogastronomia e il patrimonio artistico-monumentale. Un aspetto valorizza l’altro in un matrimonio perfetto che ha dimostrato di attirare tante persone anche da fuori città. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e la passione che stanno dimostrando ancora una volta nella promozione del territorio", ha detto la sindaca Ilaria Bugetti all’inaugurazione di ieri.

Ecco le pasticcerie presenti in Sant’Agostino: Nuovo Mondo, Peruzzi, Guastini e Mannori. Nel chiostro dello Spirito Santo musica jazz dal vivo dove si potranno sorseggiare long drink, birre e cocktail preparati dal Caffè Coppini e per il vino ci penseranno i sommelier di Atipico per la strada dei vini di Carmignano e le Colline di Leonardo per la strada dei vini del Montalbano. I cocktail saranno affidati a Mag56 mentre la birra sarà servita da Mosto di Malto. In San Domenico, i ristoranti saranno: G...I Doc Ristobistrò, Edonè pizzeria contemporanea, la Cornice del Gusto, osteria Il Cantiere, Il Fienile, Interludio, 2 Marmocchi, Ravioli di Cristina, Mosto di Malto, Megabono, Mag56.

Durante le serate sarà possibile visitare la sala capitolare e l’antico refettorio di San Domenico; la sala capitolare e la cappella di San Michele in Sant’Agostino e lo Spirito Santo. Le consumazioni si acquistano tramite token alle casse dei chiostri oppure nella sede di Confesercenti in via Pomeria.