Le note di Rtc. Mozart, Puccini e le ricorrenze

Quando la musica è legata ad eventi celebrativi specialmente se si tratta di Haendel, oggi alle 9: in questo 27 aprile del 1749, nel Green Park di Londra ebbe luogo la prima esecuzione di "Musica per il Reali fuochi d’artificio" voluta da re Giorgio II. Non andò bene: piovve e il marchingegno igneo prese fuoco. Ancora Handel (alle 15.40) e due concerti all’organo con Simon Preston. Pianoforte di Artur Rubinstein e orchestra (registrazione d’epoca - 1957) con De Falla e "Notti nei giardini di Spagna" alle 23.08. Domani , Rtc (alle 9) trasmette la prima volta di Pavarotti alla Scala con Karajan e Zeffirelli, il 28 aprile 1965: "La Bohème", regia storica di Zeffirelli (Mimì- Mirella Freni). Da non perdere il ciclo delle risate in musica di Delia Casadei, la prima trasmissione alle 18.40: "E’ scherzo od è follia", dall’incipit del saltellante scherzo tenorile del protagonista del "Ballo in maschera di Verdi", opera tragica. Maggio musicale fiorentino, direttore Seijzi Ozawa (alle 19.57) il IV atto di Manon Lescaut di Puccini, ovvero l’estenuante, dolente dialogo finale tra i due protagonisti. Martedì alle 12.40, Debussy: "La mer" e "Le Martyre de Saint Sébastien", registrazione del 1954. Alle 18.40 Stravinskj con "L’uccello di fuoco" e Beethoven con "L’imperatore" (registrazioni del 1968). Mercoledì 30 aprile del 1870 nasceva Franz Lehár: un omaggio con estratti da 5 titoli di operette alle 9. Giovedì 1° maggio, la festa dei lavoratori; in questo giorno del 1876 andò il scena a Vienna per la prima volta l’opera commedia più famosa di Mozart: "Le nozze di Figaro", che con la sua ironia sul conflitto sociale tra servi e padroni ben s’adatta a questa data celebrativa (alle 9.20). Più esplicito "Il primo maggio" – Sinfonia di Sostakovic alle 20.30.

Venerdì alle 11.40 "Notturni" di Chopin per la tastiera di Maria Tipo. Hermann Scherchen (direttore tedesco morto sul podio del Teatro della Pergola nel 1966) dirige Beethoven (Sinfonia n.8 ) e Brahms (Sinfonia n. 1), registrazioni del 1952-1954 (alle 12.40). Sabato all’opera (alle 20.30) con "L’amico Fritz", idillio agreste di Mascagni, secondo titolo dopo il verismo scatenato di "Cavalleria", un cambiamento di rotta, non del tutto riuscito: Freni, Pavarotti, Gavazzeni.

Goffredo Gori