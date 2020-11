Prato, 8 novembre 2020 - Un grave lutto per la cultura pratese. E' morto a soli 57 anni Marco Battaglioli, musicista diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze e insegnante, tra l'altro figlio del compianto artista pratese Romano Battaglioli. Un uomo di grande competenza e passione, che profondeva tanto nella musica quanto nella docenza, in particolar modo rivolta verso chi aveva bisogni speciali.

Commovente il ricordo della scuola di musica Verdi, dove insegnava batteria. "Stamani ci ha lasciati Marco Battaglioli, insegnante di batteria, uno dei docenti storici della Verdi. Generazioni di ragazzi - si legge nel post - hanno studiato con lui, affidandosi a una persona competente di animo nobile e gentile. Un maestro pieno di entusiasmo per il proprio lavoro, sempre in mezzo ai suoi allievi che sapeva guidare con dedizione, sensibilità e leggerezza. Marco ha sempre guardato avanti, e nella sua grande passione per la tecnologia ha esplorato e sperimentato soluzioni nuove per la formazione musicale dei giovani batteristi, rivolgendo un'attenzione particolare ai più deboli. Un amico, non solo un collega, sempre disponibile e sorridente, che se ne va troppo presto e ci lascia profondamente tristi e senza parole".

Anche l'Istituto Malaparte lo ricorda così: "La Malaparte ha perso un docente che ha lasciato un’impronta importante nella scuola. Marco Battaglioli, venuto a mancare dopo un lungo travaglio, è stato infatti non solo un prezioso insegnante di sostegno, capace di coinvolgere profondamente gli alunni in tutte le attività, ma anche il promotore delle classi 2.0 e poi 3.0, che ha seguito con grande passione senza risparmio di energie e di tempo. Il suo interesse per il mondo informatico e le sue competenze (era anche Apple Distinguished Educator) lo avevano portato a suggerire percorsi didattici innovativi, supportando con grande disponibilità tutti i colleghi delle varie discipline. Grazie alla sua formazione musicale aveva anche seguito i gruppi rock dell’Istituto nei primi cinque anni del progetto, confermando anche in questa situazione la sua professionalità e le sue capacità organizzative. La dirigente scolastica Paola Toccafondi e tutto il personale dell’Istituto Malaparte sono profondamente scossi per questa perdita e sinceramente vicini alla famiglia Battaglioli. Saranno sicuramente prese iniziative per ricordare adeguatamente la figura di una persona che, oltre ad aver contribuito notevolmente a valorizzare l’aspetto tecnologico dell’Istituto, ha lasciato di sé un’immagine di umanità, di serietà e di apertura verso il futuro".