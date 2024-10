È il mese dell’affido. Con tante iniziative

Torna il mese dedicato all’affidamento familiare, promosso da Società della salute e Comuni. Questa è l’edizione numero 14 e anche quest’anno l’obiettivo è promuovere l’affido, cioé l’accoglienza temporanea nelle propria casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo in difficoltà per offrirgli la possibilità di sviluppare le sue risorse in un ambiente sicuro, aiutando la famiglia di origine per il tempo necessario ad affrontare e risolvere le difficoltà. Sono 107 i minori attualmente in affidamento nella nostra provincia. Di questi, 23 sono in affidamento part-time, e quindi trascorrono con gli affidatari solo alcuni giorni alla settimana o interi periodi, di fatto rimanendo però con la propria famiglia; i restanti 84 sono invece in affidamento residenziale, cioè vivono in modo stabile con la famiglia affidataria e incontrano regolarmente i genitori. Infine, sono quattro i minori stranieri affidati ai parenti. Si parte sabato 5 ottobre con la presentazione del programma e lo omunale e lo spettacolo "Conventionland: l’isola sognata", tratto dal libro L’isola degli smemorati di Bianca Pitzorno, ideato dagli alunni della VC (anno scolastico 2023/2024) della primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa. Domenica ci sarà invece Camminiamo insieme per l’affido, in collaborazione con l’Associazione Gefyra e Camminotte. Non manca la ricca rassegna cinematografica con la proiezione, tra gli altri, del cortometraggio Aggrappati a me con la regia di Luca Arcidiacono all’Art hotel giovedì 10 ottobre alle 21; oppure con la proiezione, giovedì 17 ottobre alle 17, sempre all’Art hotel, di Un pettirosso di nome Patty, diretto da Daniel Ojarl e Micheal Please. Poi, ancora, spettacoli teatrali, mostre, laboratcon appuntamenti in tutti i comuni della provincia. Tutte le iniziative sono gratuite.