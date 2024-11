Due tecnici antincendio per piani di prevenzione

2 TECNICI ANTINCENDIO

Un’azienda di Prato sta ancora cercando due tecnici antincendio laureati in ingegneria meccanica, elettrica o ambientale. Le risorse in questione si occuperanno dell’assistenza alle aziende nel settore prevenzione incendi (redazione pratiche, certificazioni, prevenzione incendi). Richiesta esperienza pregressa nella mansione, anche minima. Orario lavorativo a tempo pieno, l’impresa offrirà ai candidati un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Richiesta conoscenza del pacchetto Office. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-237082)