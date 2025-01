Dragons e Union. Sfide da bottino pieno

Via al girone di ritorno nella serie C di basket. I Dragons Prato ripartono con una trasferta, avversario il Cus Firenze, mentre l’Union Basket Prato gioca in casa contro il Boldrini Selleria Fucecchio. Per entrambe le pratesi si tratta di impegni sulla carta abbordabili, almeno a guardare la classifica. Coach Marco Pinelli mette però in guardia i suoi Dragons sui pericoli che una sfida come quella odierna può nascondere: "Dobbiamo giocare una gara di carattere sul campo di una squadra con spiccate potenzialità – afferma -. Hanno un roster di grande dinamismo, composto da giocatori che hanno già vinto questo campionato e da giovani molto interessanti come Euzzor. La partita di andata è stata una gara molto tirata e vibrante, abbiamo avuto la capacità di essere competitivi nei momenti decisivi. Nelle nostre tre sconfitte totali rimediate, abbiamo registrato sempre un passivo di pochi punti di differenza. Sono numeri importanti, che si sommano alle vittorie e all’imbattibilità in coppa e dimostrano continuità, credibilità e consistenza che vogliamo aumentare settimanalmente". La partita, che sarà giocata al palazzetto universitario di Firenze, inizierà alle 18. In campo alla stessa ora alle Toscanini invece l’Union Basket. La squadra di Paoletti e Fabbri, in casa per la seconda domenica di fila, vuole tornare alla vittoria dopo la brutta prestazione della scorsa settimana e soprattutto guadagnare i 2 punti davanti al proprio pubblico, cosa che non succede dalla partita contro Sancat del primo dicembre. Occhio però al Fucecchio che, dopo una partenza lenta, sta inanellando ottime prestazioni e arriva a Prato forte di due vittorie consecutive. La classifica: Fides Montevarchi 26 punti; Dragons Prato 20, Pino Firenze e Valdisieve 18; Union Basket Prato 16; Bottegone e Sancat 14; Agliana 10; Garden Toscana, Cus Firenze, Juve Pontedera, Fucecchio 8; Cus Pisa e Sansepolcro 6.

Massimiliano Martini