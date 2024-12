Divertirsi ma con rispetto. Ecco i divieti

Festeggiare, ma con rispetto degli altri e delle regole. La sindaca Ilaria Bugetti ha firmato l’ordinanza che impone alcuni divieti in centro e ne rafforza altri in tutto il territorio comunale. Dalle 23 e fino alle 3 di domani in tutta l’area interna alle mura è vietato introdurre bombolette spray ammesse come strumento di autodifesa che però potrebbero essere utilizzate impropriamente. E’ vietata anche la vendita e l’introduzione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o qualsiasi materiale contundente, e la somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, salvo al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi. In tutta la città viene ribadito e rafforzato quanto previsto dall’articolo 34 del regolamento di Polizia urbana che vieta negli spazi pubblici o accessibili al pubblico di detenere o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente. Il divieto scatta dalle 17 di oggi e durerà fino alle 7 di domani. Per chi viola questi divieti la sanzione va da 25 a 500 euro. L’ordinanza è frutto della volontà di garantire un Capodanno di divertimento tutelando al massimo l’incolumità pubblica e il patrimonio storico-artistico, il benessere dei soggetti più deboli quali bambini, anziani, ammalati e la serenità degli animali. Analoga disposizione anti botti anche a Vernio.