Discarica dai garage occupati

Fanno di nuovo parlare di sé i garage in disuso in via Respinghi (ma con ingresso da via Puccini). Quelli occupati abusivamente da extracomunitari e sgomberati più volte. Un mese fa, l’intervento della polizia aveva portato all’identificazione di 11 stranieri, di nazionalità cinese, marocchina e nigeriana. Circa tre settimane fa è toccato ad altri cinque soggetti, fra nordafricani e cinesi. Cinese è anche l’uomo di 56 anni senza fissa dimora che a metà mese era rientrato nei garage condominiali. Garage che nel frattempo sono stati ripuliti, con la sporcizia che è stata buttata in cima alla rampa di ingresso. Dove da settimane si trovano sacchi, mobili, materassi, carrelli e molto altro. Non un bello spettacolo insomma, che si inserisce in un quadro di degrado generale nella zona del Macrolotto Zero. Un problema questo portato alla luce da tempo da parte del "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio". La segnalazione è già partita nei confronti del Comune e di Alia Servizi Ambientali, ma ad occuparsene dovrà essere l’amministratore di condominio. "E’ l’ennesimo caso di degrado ambientale che interessa il quartiere. I residenti non ne possono più: in questa zona le criticità non mancano e sono 40 anni che dobbiamo affrontarle - sottolineano dal Comitato - Le strade sono spesso invase da rifiuti? La maleducazione è dilagante, chi di dovere si deve muovere e non stare a guardare".

F.B.