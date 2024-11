Diritto allo studio ok. Stanziati 50mila euro

Diritto allo studio, il Comune stanzia 50 mila euro per l’Istituto Bartolini a vantaggio dei progetti che contrastano il disagio scolastico e rafforzano l’offerta formativa. Sostenere il diritto allo studio supportandolo concretamente, con questo obiettivo la giunta del Comune di Vaiano, nella sua ultima seduta, ha stanziato 50 mila euro a favore dall’Istituto comprensivo scolatico di Vaiano..

"Si rafforza ulteriormente il rapporto tra amministrazione comunale e scuola, nel contesto di quella positiva collaborazione che è necessaria a dare concretezza ed efficacia ai progetti che sostengono la formazione dei giovani e il loro diritto all’istruzione – sottolinea l’assessora alla scuola, Chiara Martini – per questo la nuova amministrazione ha scelto di incrementare le risorse da destinare a sostegno del diritto allo studio, portandole a 50 mila euro".

I progetti a cui verranno destinate le risorse sono già stati definiti. Si tratta di interventi trasversali per agire sul disagio scolastico e sociale, per prevenire situazioni di difficoltà in fase adolescenziale, per contrastare la disaffezione scolastica, per favorire il recupero dei prerequisiti linguistici necessari ad affrontare l’attività scolastica, per sostenere l’accoglienza e l’educazione interculturale, per promuovere attività coordinate scuola-territorio ma anche offrire risposte individuali e specifiche ad alunni in situazione di disagio.

"È una delibera con cui l’amministrazione comunale intende convintamente sostenere il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, supportando concretamente il percorso scolastico e sostenendo gli studenti e le loro famiglie", conclude l’assessora Martini.