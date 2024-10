"Diamo continuità alla nostra classifica"

Fare punti per rimanere in serie positiva e stare fuori dalla zona play out. E’ una Zenith Prato in fiducia quella che si prepara, oggi pomeriggio alle 14.30, ad affrontare la delicata trasferta sul campo del Fiorenzuola. I piacentini attualmente si trovano a quota 5 punti, a 3 lunghezze di distanza dai bluamaranto, complice un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative. La squadra in estate era stata costruita per ben figurare, con nomi interessanti per la categoria, ma con appena 3 reti segnate e ben 8 subite non sta performando come ci si sarebbe aspettati. E’ comunque una formazione da non sottovalutare, che vorrà tentare di aggiudicarsi la seconda vittoria stagionale per risalire la china, soprattutto dopo la sconfitta incassata mercoledì scorso in casa della capolista Tau Calcio. "E’ una squadra che ha tante soluzioni tattiche. Sono organizzati e difendono molto bene, anche se probabilmente hanno incassato qualche gol di troppo. Non credo meritino la classifica attuale – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, parlando del Fiorenzuola -. E’ vero che hanno cambiato tanti giocatori e che fanno fatica in questo momento a segnare, ma non è una partita da prendere sottogamba. Cercheremo di difenderci in maniera ordinata: abbiamo preparato la partita su alcune situazioni e sulle transizioni positive per arrivare a concludere in maniera pulita. Mi interessa stare bene in campo per non concedere ai nostri avversari troppe situazioni di superiorità in ampiezza di campo. Per noi sarebbe fondamentale rimanere in serie positiva". Il tecnico pratese dovrà però fare necessariamente un po’ di turn over, viste le tante partite ravvicinate di questa settimana e visti gli acciacchi presenti in rosa. Ancora assente il lungodegente Prati. Nel pacchetto arretrato anche Messini e Casini non sono al top della condizione, mentre passando al reparto offensivo, oltre allo squalificato Poli anche Toci e Falteri sembrano aver bisogno di rifiatare. In panchina, ma reduce da una brutta influenza e quindi con pochi minuti nelle gambe, anche il talentuoso Kouassi. Probabile che la Zenith Prato possa cambiare pelle e schierarsi senza trequartista, con un più coperto 4-4-2. In porta come al solito Brunelli. In difesa sulle corsie laterali Fiaschi a destra e Fiore a sinistra, con Cela e Tempestini come coppia centrale. In mediana Gemignani e Saccenti, con ai lati, sulle fasce, Rosi e Bicchierini. Davanti le due punte strutturate fisicamente dovrebbero essere Vezzi e Mertiri. "Devo dosare bene le energie di tutti in questa settimana di sfide così ravvicinate. Mercoledì prossimo saremo di nuovo in campo contro il Corticella, poi affronteremo il Ravenna – spiega ancora Settesoldi -. Riuscire a fare punti in entrambe queste due gare ci permetterebbe di affrontare con più serenità le partite difficili che arriveranno, contro squadre che stanno tutte sopra di noi in classifica".

